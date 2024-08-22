Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой
Зимой в Белгороде могут возникнуть проблемы с отоплением, в связи с чем необходимо сформировать резерв генераторов, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании с президентом Владимиром Путиным, министрами и главами других приграничных регионов. РБК вел трансляцию совещания.
«Готовимся к отопительному сезону. Понимаем, что исходя из оперативной обстановки он может быть достаточно сложный. Сейчас выполнена работа полностью по созданию резервной генерации по всем центральным районным больницам», — сказал Гладков.
Он отметил, что энергопредприятия готовятся к сложной зиме. В связи с этим у Белгородской области есть большие риски по потере отопления в крупных населенных пунктах. Гладков призвал в приграничных областях или Воронежской области сформировать мобильные котельные, дополнительные резервные генераторы средней и большой мощности. На данный момент, как уточнил губернатор, лучше всего энергией снабжены больницы.
В Белгородской области регулярно объявляют ракетную опасность, ВСУ обстреливают приграничные населенные пункты и сам Белгород, под обстрелы попадают в том числе ЛЭП, из-за чего села и города остаются без света. Начиная с середины июля белгородские власти ограничивали въезд в 15 населенных пунктов в Грайворонском и Шебекинском городских округах, а также в Белгородском, Борисовском и Краснояружском районе. В середине августа Краснояружский район закрыли на въезд полностью.
15 августа власти Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера из-за «активности врага». До этого в регионе объявили режим КТО.
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