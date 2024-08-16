Гладков объявил о закрытии нескольких сел на въезд в Белгородской области

В Белгородской области закрыли для въезда несколько населенных пунктов

С 19 августа будут закрыты для въезда села Новостроевка-Вторая и Новопетровка, поселки Совхозный, Доброполье и Казачок в Белгородской области, там будут отселять жителей

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С 19 августа села Новостроевка-Вторая и Новопетровка, а также поселки Совхозный, Доброполье и Казачок в Белгородской области будут закрыты для въезда, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«В пяти населенных пунктах области закрываем въезд, отселяем жителей и помогаем вывезти имущество», — написал он в телеграм-канале.

Села Новостроевка-Вторая и поселки Совхозный, Доброполье и Казачок расположены в Грайворонском округе, Новопетровка — в Валуйском округе.

В Краснояружском районе будет временно закрыт въезд в село Колотиловка, сообщил Гладков. Он пообещал выплатить по 15 тыс. руб. каждому прописанному там жителю.

Начиная с середины июля белгородские власти ограничивали въезд в 15 населенных пунктов в Грайворонском и Шебекинском городских округах, а также в Белгородском, Борисовском и Краснояружском районе. На этой неделе Краснояружский район решили закрыть на въезд полностью.

В Белгородской области увеличили выплаты пострадавшим от атак ВСУ Политика 15 августа власти Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера из-за «активности врага». До этого в регионе объявили режим КТО.

В Белгородской области регулярно объявляют ракетную опасность, ВСУ обстреливает приграничные населенные пункты и сам Белгород. Только сегодня Гладков сообщал об обстреле и атаках беспилотников в городе Шебекино и ряде сел в разных районах. По его словам, ранения получили девять человек. Минобороны России отчитывалось об уничтожении трех беспилотников над Белгородской областью.