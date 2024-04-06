Гладков сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле Белгородской области
ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области, повреждения получила линия электропередачи, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Повреждены фасады и кровли в двух частных жилых домовладениях, также осколком от снаряда посечена хозпостройка», — добавил губернатор.
По предварительной информации, при атаке никто не пострадал.
Рано утром 6 апреля в Белгородской области объявили ракетную опасность, сигналы тревоги звучали около часа. По данным Минобороны, над регионом были уничтожены десять реактивных снарядов RM-70 Vampire.
Накануне, 5 апреля, Гладков также сообщал о нескольких обстрелах населенных пунктов Белгородской области со стороны Украины.
В селе Вязовое в результате удара ВСУ были повреждены несколько частных домов, здания школы, детского сада и ДК.
Российский гонщик "Формулы-1" рассказал как добился снятия санкций
Губернатор Мурманской области получил ножевое ранение
Крупнейшего производителя вина в России изъяли в собственность государства
Илон Маск прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО
Полиция обыскала квартиру преступника, напавшего на губернатора Чибиса
В Москве оштрафовали водителя, перевозившего льва. Видео
Восемь человек пострадало в Ростовской области из-за взрыва дрона
Названы официальные цены на автомобили бренда Solaris
На графике нефти сформировался «золотой крест». Что это значит?