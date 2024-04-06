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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле Белгородской области

Гладков: в селе Вязовое Белгородской области при обстреле ВСУ повреждена ЛЭП
Сюжет
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области, повреждения получила линия электропередачи, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Повреждены фасады и кровли в двух частных жилых домовладениях, также осколком от снаряда посечена хозпостройка», — добавил губернатор.

По предварительной информации, при атаке никто не пострадал.

Рано утром 6 апреля в Белгородской области объявили ракетную опасность, сигналы тревоги звучали около часа. По данным Минобороны, над регионом были уничтожены десять реактивных снарядов RM-70 Vampire.

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Накануне, 5 апреля, Гладков также сообщал о нескольких обстрелах населенных пунктов Белгородской области со стороны Украины.

В селе Вязовое в результате удара ВСУ были повреждены несколько частных домов, здания школы, детского сада и ДК.

Гладков сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле Белгородской области
Гладков сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле Белгородской области

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Вячеслав Гладков электричество ЛЭП Белгородская область обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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