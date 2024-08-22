Пенсионеру оторвало кисть при попытке разобрать боеприпас под Белгородом

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Житель поселка Октябрьский Белгородского района Белгородской области нашел в лесу боеприпас и попытался его разобрать. Тот сдетонировал, мужчине оторвало кисть, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, 64-летний местный житель собирался сдать части боеприпаса на металлолом.

С минно-взрывной травмой пенсионер оказался в больнице.

Губернатор призвал жителей региона не приближаться к обнаруженным обломкам, боеприпасам и снарядам. «Тем более — брать их в руки и пытаться разбирать! Это опасно для вашего здоровья и даже жизни», — подчеркнул Гладков.

В марте 12-летний ребенок получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Луганское в ДНР.

В январе 2023 года в результате детонации боеприпасов в здании бывшего дома культуры в Белгородской области погибли три человека и еще 13 пострадали.