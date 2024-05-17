Военные назвали причину взрыва в академии связи в Петербурге

Причиной взрыва в академии связи в Петербурге стал боеприпас времен ВОВ

В подвале академии взорвался боеприпас времен войны, пострадали семь военнослужащих

Фото: Минобороны России

Причиной взрыва в Военной академии связи имени маршала С. М. Буденного стала произвольная детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили «РИА Новости» в Ленинградском военном округе.

Взрыв произошел около 20:00 в подвале, сдетонировал 76-миллиметровый боеприпас. Это произошло в ходе уборки помещения, при загрузке мусора в контейнер. В результате пострадали семеро военнослужащих.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что происшествие в академии находится в зоне ответственности Минобороны. Он подчеркнул, что это был не теракт.

О взрыве в Военной академии на Тихорецком проспекте стало известно вечером 17 мая. «Фонтанка» писала, что, предположительно, в подвале здания взорвался боеприпас.