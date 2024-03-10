 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В ДНР при детонации взрывчатки ранило ребенка

СЦКК: ребенок получил ранения при детонации взрывчатки в селе Луганское в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Ребенок получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Луганское в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«В селе Луганское Дебальцевского муниципального округа в результате детонации ВОП ранен ребенок — мальчик 2012 г. р.», — говорится в сообщении представительства. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Два сапера МЧС погибли при разминировании в ДНР
Политика
Фото:МЧС России

После начала российской спецоперации на Украине власти ДНР неоднократно сообщали об обстрелах территории республики минами, в том числе противопехотными ПФМ-1 «Лепесток».

В марте прошлого года в ДНР сообщали, что на минах-«лепестках» с начала конфликта подорвались 10 детей. В региональном МЧС ранее отмечали, что полное разминирование в Донбассе может занять десятки лет. Плотность минирования и большое число неразорвавшихся боеприпасов на освобождаемых территориях осложняют процесс, указывали спасатели.

В ДНР при детонации взрывчатки ранило ребенка
В ДНР при детонации взрывчатки ранило ребенка

Сенатор-республиканец: США должны выйти из НАТО, если альянс введет войска на Украину

В Ватикане объяснили слова папы римского о белом флаге и Украине

Россияне установили рекорд по снятию наличных. Инфографика

Как выглядит новая «Мисс мира». Фото

В каких валютах страны рассчитываются с Россией. Инфографика

Вице-канцлер Германии матом призвал властей решать климатические проблемы

На поле для гольфа в Австралии ворвались сотни кенгуру. Видео

Кристину Орбакайте в последний момент убрали из концерта в Кремлевском дворце

Церемония вручения премии «Оскар» 2024: собрали все самое важное

В Москве резко сократилась площадь квартир в новостройках. Что происходит

Что поможет защитить доходы от инфляции. 4 актива

Где самые высокие ставки по накопительным счетам: топ-10 банков

Теги
ребенок взрывчатка детонация ДНР Военная операция на Украине
Материалы по теме
Комбинат имени Ильича в Мариуполе возобновил работу после разминирования
Политика
На Украине к проекту по разминированию территорий привлекут пчел
Политика
Южная Корея запланировала поставить Киеву больше машин для разминирования
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
Нетаньяху ответил на слова Байдена о том, что он вредит Израилю Политика, 22:19
Эксперты оценили соблюдение правил при новом назначении Залужного Политика, 22:13
В ДНР при детонации взрывчатки ранило ребенка Общество, 21:59
Власти Кубани не подтвердили планы по установке памятника Пригожину Политика, 21:52
В ЕК объяснили отказ от запрета импорта агропродукции с Украины Политика, 21:42
Захарова прокомментировала заявление о войсках НАТО на Украине Политика, 21:22
Эксперты назвали проблемы возрождающейся урановой промышленности США Бизнес, 21:15
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
«Спартак» проиграл «Факелу» из-за пенальти и автогола Спорт, 21:01
В Минобороны рассказали, во сколько сбили дрон над Ленобластью Политика, 21:01
Главкома ВМФ России отправили в отставку Политика, 20:55
В Москве арестовали безбилетника, не оплатившего почти 30 штрафов Общество, 20:50
«Ливерпуль» благодаря пенальти сыграл вничью с «Манчестер Сити» Спорт, 20:49
Во время ограничений в Пулково на запасные аэродромы ушли семь самолетов Общество, 20:46
В Италии заявили о «более гибкой и оснащенной» России, чем НАТО Политика, 20:45