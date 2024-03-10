СЦКК: ребенок получил ранения при детонации взрывчатки в селе Луганское в ДНР

В ДНР при детонации взрывчатки ранило ребенка

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Ребенок получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Луганское в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«В селе Луганское Дебальцевского муниципального округа в результате детонации ВОП ранен ребенок — мальчик 2012 г. р.», — говорится в сообщении представительства. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

После начала российской спецоперации на Украине власти ДНР неоднократно сообщали об обстрелах территории республики минами, в том числе противопехотными ПФМ-1 «Лепесток».

В марте прошлого года в ДНР сообщали, что на минах-«лепестках» с начала конфликта подорвались 10 детей. В региональном МЧС ранее отмечали, что полное разминирование в Донбассе может занять десятки лет. Плотность минирования и большое число неразорвавшихся боеприпасов на освобождаемых территориях осложняют процесс, указывали спасатели.