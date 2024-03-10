В ДНР при детонации взрывчатки ранило ребенка
Ребенок получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Луганское в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
«В селе Луганское Дебальцевского муниципального округа в результате детонации ВОП ранен ребенок — мальчик 2012 г. р.», — говорится в сообщении представительства. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
После начала российской спецоперации на Украине власти ДНР неоднократно сообщали об обстрелах территории республики минами, в том числе противопехотными ПФМ-1 «Лепесток».
В марте прошлого года в ДНР сообщали, что на минах-«лепестках» с начала конфликта подорвались 10 детей. В региональном МЧС ранее отмечали, что полное разминирование в Донбассе может занять десятки лет. Плотность минирования и большое число неразорвавшихся боеприпасов на освобождаемых территориях осложняют процесс, указывали спасатели.
Сенатор-республиканец: США должны выйти из НАТО, если альянс введет войска на Украину
В Ватикане объяснили слова папы римского о белом флаге и Украине
Россияне установили рекорд по снятию наличных. Инфографика
Как выглядит новая «Мисс мира». Фото
В каких валютах страны рассчитываются с Россией. Инфографика
Вице-канцлер Германии матом призвал властей решать климатические проблемы
На поле для гольфа в Австралии ворвались сотни кенгуру. Видео
Кристину Орбакайте в последний момент убрали из концерта в Кремлевском дворце
Церемония вручения премии «Оскар» 2024: собрали все самое важное
В Москве резко сократилась площадь квартир в новостройках. Что происходит
Что поможет защитить доходы от инфляции. 4 актива
Где самые высокие ставки по накопительным счетам: топ-10 банков