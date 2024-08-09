Врачи оценили состояние Поддубного словами «внушает оптимизм»
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщил журналистам директор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков, передает ТАСС.
«В настоящий момент состояние пациента без существенной динамики по сравнению со вчерашними сутками, оно тяжелое, но стабильное, что внушает оптимизм», — сказал Петриков.
Поддубный получил ранение 7 августа в Курской области, когда дрон атаковал машину, в которой он находился. Сначала журналиста доставили в курскую областную больницу, а потом решили перевезти в Москву.
Врачи сообщили, что у военкора тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что Поддубный находится в сознании.
Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона
WP узнала о просьбе Украины к США применять ATACMS для ударов по России
За ночь в Курской области сбили четыре украинские ракеты и четыре беспилотника
На фоне атак ВСУ на границе Курская АЭС работает в штатном режиме
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации в Курской области
Хакеры предприняли массированные DDoS-атаки на три объекта в Курской области
Из Курска в Москву решили пустить дополнительный поезд
Глава курского поселка Коренево: на территории населенного пункта не ведутся боевые действия