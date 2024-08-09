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Военная операция на Украине ,  
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Врачи оценили состояние Поддубного словами «внушает оптимизм»

В НИИ Склифосовского сообщили о тяжелом, но стабильном состоянии Поддубного
Сюжет
Военная операция на Украине
Евгений Поддубный
Евгений Поддубный (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщил журналистам директор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков, передает ТАСС.

«В настоящий момент состояние пациента без существенной динамики по сравнению со вчерашними сутками, оно тяжелое, но стабильное, что внушает оптимизм», — сказал Петриков.

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Политика
Евгений Поддубный

Поддубный получил ранение 7 августа в Курской области, когда дрон атаковал машину, в которой он находился. Сначала журналиста доставили в курскую областную больницу, а потом решили перевезти в Москву.

Врачи сообщили, что у военкора тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что Поддубный находится в сознании.

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Теги
корреспондент журналист Курская область ранение НИИ Склифосовского
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