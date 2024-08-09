 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Военкор Коц рассказал, как нашли раненого Поддубного после атаки дрона

Военкор Коц: Поддубного после атаки в Курской области нашел местный житель
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Коц
Александр Коц (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Раненого военкора ВГТРК Евгения Поддубного нашел местный житель на дороге после атаки дрона на машину, в которой ехал журналист, рассказал военный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Коц.

По словам Коца, внедорожник Поддубного подвергся атаке FPV-дрона в Курской области. Джип несколько раз перевернулся и загорелся. Его коллеги взломали заклинившие двери, но увидели только «стену пламени от рванувшего дополнительного бака дизеля в кунге». Поддубный, судя по всему, выпал, пока машина переворачивалась, и его в темноте не заметили. «А Женька сам выполз на обочину, где его и подобрал выезжавший из города житель», — уточнил Коц.

«Он пытался выбираться, как-то двигался, мужчина увидел, остановился и посадил его себе в машину. И привез к нам, в пункт, где мы принимали раненых. Он был обожжен, разговаривал непонятно», — рассказал медик-доброволец с позывным Дед. Он отметил, что врачи сначала не поняли, кого лечат.

Военкор Коц рассказал, почему Поддубного сначала посчитали погибшим
Политика
Александр Коц

Поддубный был ранен 7 августа. У него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Сначала его отвезли в местную больницу, но затем направили в Москву. «Состояние тяжелое, но оно условно стабильное. Он дышит самостоятельно», — рассказал директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.

Как узнал телеканал «Известия», после атаки украинского дрона машина Евгения Поддубного загорелась и свалилась в кювет. По словам звукоинженера Станислава Еловского, автомобиль военкора шел первым, поэтому принял на себя удар дрона.

Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона

WP узнала о просьбе Украины к США применять ATACMS для ударов по России

За ночь в Курской области сбили четыре украинские ракеты и четыре беспилотника

На фоне атак ВСУ на границе Курская АЭС работает в штатном режиме

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации в Курской области

Хакеры предприняли массированные DDoS-атаки на три объекта в Курской области

Из Курска в Москву решили пустить дополнительный поезд

Глава курского поселка Коренево: на территории населенного пункта не ведутся боевые действия
Теги
Евгений Поддубный Курская область Украина
Материалы по теме
Делягин извинился за ложные сообщения о смерти военкора Поддубного
Политика
Военкора Поддубного привезли в НИИ Склифосовского
Политика
Мирошник счел военным преступлением атаку, в которой был ранен Поддубный
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 94,13 (+0,29) Инвестиции, 08 авг, 18:00 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 86,56 (+0,61) Инвестиции, 08 авг, 18:00
Как выгоднее расплачиваться с собственниками в 2025 году — пример расчетаPro, 11:26
Последний шанс России на медали. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 11:25
Бакальчук рассказал о кредитах Wildberries и риске дефолтаБизнес, 11:24
В перерыве матча на Олимпиаде показали фрагмент «Лебединого озера»Спорт, 11:23
Глава курского Коренево заявил, что в поселке не идут боиПолитика, 11:22
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океануРБК и УК «Эльга», 11:18
Алаудинов заявил о готовности армии России остановить ВСУ под КурскомПолитика, 11:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Цели операции туманны». Иностранные СМИ об атаке ВСУ на Курскую областьПолитика, 11:14
В Курской области объявили ЧС федерального характераПолитика, 11:09
Краудлендинг-площадка «Инвойскафе» запланировала выйти на IPO в 2025 годуИнвестиции, 11:07
В нескольких районах Курской области связь и интернет стали бесплатнымиПолитика, 11:04
Мэр Суджи рассказал об обстановке в городеПолитика, 11:03
Машины из параллельного импорта подорожали: когда и как можно сэкономитьАвто, 11:00
Как воруют бухгалтеры, финансисты, закупщики — пять схем и способы защитыPro, 10:52