Военкор Коц рассказал, как нашли раненого Поддубного после атаки дрона

Александр Коц (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Раненого военкора ВГТРК Евгения Поддубного нашел местный житель на дороге после атаки дрона на машину, в которой ехал журналист, рассказал военный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Коц.

По словам Коца, внедорожник Поддубного подвергся атаке FPV-дрона в Курской области. Джип несколько раз перевернулся и загорелся. Его коллеги взломали заклинившие двери, но увидели только «стену пламени от рванувшего дополнительного бака дизеля в кунге». Поддубный, судя по всему, выпал, пока машина переворачивалась, и его в темноте не заметили. «А Женька сам выполз на обочину, где его и подобрал выезжавший из города житель», — уточнил Коц.

«Он пытался выбираться, как-то двигался, мужчина увидел, остановился и посадил его себе в машину. И привез к нам, в пункт, где мы принимали раненых. Он был обожжен, разговаривал непонятно», — рассказал медик-доброволец с позывным Дед. Он отметил, что врачи сначала не поняли, кого лечат.

Поддубный был ранен 7 августа. У него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Сначала его отвезли в местную больницу, но затем направили в Москву. «Состояние тяжелое, но оно условно стабильное. Он дышит самостоятельно», — рассказал директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.

Как узнал телеканал «Известия», после атаки украинского дрона машина Евгения Поддубного загорелась и свалилась в кювет. По словам звукоинженера Станислава Еловского, автомобиль военкора шел первым, поэтому принял на себя удар дрона.