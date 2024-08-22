Фомин провел встречу с командующим сухопутными войсками Китая

Александр Фомин и Ли Цяомин (справа) (Фото: Минобороны России)

Заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал-полковником Ли Цяомином, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, <...>. Генерал-полковник Ли Цяомин находится в Российской Федерации с рабочим визитом по приглашению главнокомандующего сухопутными войсками России (Олега Салюкова. — РБК)», — говорится в сообщении.

Накануне президент России Владимир Путин встретился с премьером Китая Ли Цяном в Кремле.

20 августа Ли Цян прилетел в Россию по приглашению своего коллеги Михаила Мишустина. Премьер Китая запланировал переговоры с ним, а также с Путиным. Перед встречей с российским лидером Мишустин и Ли Цян провели 29-ю регулярную встречу руководителей правительств России и Китая.

Они обсудили на ней расширение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.