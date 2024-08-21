Путин в Кремле принял китайского премьер-министра Ли Цяна

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Президент России Владимир Путин встретился с премьером Китая Ли Цяном в Кремле, сообщила пресс-служба Кремля.

20 августа Ли Цян прилетел в Россию по приглашению своего коллеги Михаила Мишустина. Премьер Китая запланировал переговоры с ним, а также с Путиным. Перед встречей с российским лидером Мишустин и Ли Цян провели 29-ю регулярную встречу руководителей правительств России и Китая.

Они обсудили на ней расширение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Ли Цян отметил, что его визит в Россию направлен на реализацию консенсуса, достигнутого главами двух государств, «продвижение прочной дружбы из поколения в поколение и углубление взаимовыгодного сотрудничества».

Ли Цян пробудет в России с 20 по 23 августа. Затем премьер намерен посетить Белоруссию по приглашению премьер-министра Романа Головченко.

В мае в Пекине с визитом побывал Путин. Его визит был приурочен к 75-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. По итогам переговоров была опубликована декларация об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между странами.