Житель Шебекино получил ранения при обстреле со стороны ВСУ
Житель города Шебекино Белгородской области получил ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Мужчину с осколочным ранением ноги бригада СМП (скорой медицинской помощи. — РБК) доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — добавил глава области.
Помимо этого, в городе повреждены семь домов, в них выбиты окна, посечены фасады. В одном доме загорелась кровля, ее быстро потушили.
Опасность обстрела губернатор объявлял в 10:45. Через четыре минуты сигналу был дан отбой.
Ночью при обстреле города пострадала местная жительница. До этого Шебекино подверглось атаке ВСУ 20 августа. Пострадавших тогда не было.
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