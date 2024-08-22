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Военная операция на Украине ,  
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Житель Шебекино получил ранения при обстреле со стороны ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram

Житель города Шебекино Белгородской области получил ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчину с осколочным ранением ноги бригада СМП (скорой медицинской помощи. — РБК) доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — добавил глава области.

Помимо этого, в городе повреждены семь домов, в них выбиты окна, посечены фасады. В одном доме загорелась кровля, ее быстро потушили.

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Фото:vvgladkov / Telegram

Опасность обстрела губернатор объявлял в 10:45. Через четыре минуты сигналу был дан отбой.

Ночью при обстреле города пострадала местная жительница. До этого Шебекино подверглось атаке ВСУ 20 августа. Пострадавших тогда не было.

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Шебекино Белгородская область обстрел ранение
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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