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Военная операция на Украине ,  
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Шебекино попало под обстрел

Гладков: Шебекино попало под обстрел, пострадавших нет
Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины атаковали город Шебекино в Белгородской области, никто не пострадал, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

При обстреле был повреждено остекление в двух многоквартирных домах, а также пострадали семь легковых автомобилей и ГАЗель, уточнил губернатор.

ВСУ атаковали еще пять населенных пунктов в Белгородской области
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.Так, накануне в Курской и Белгородской областях сбили четыре беспилотника.

Ситуация на границах Белгородской и Курской областей обострилась, после того как ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области 6 августа. В обоих регионах действуют режимы контртеррористической операции и ЧС федерального характера. В некоторых районах объявлена эвакуация.

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Вячеслав Гладков Шебекино Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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В Курской и Белгородской областях сбили четыре беспилотника
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