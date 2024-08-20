Гладков: Шебекино попало под обстрел, пострадавших нет

Вооруженные силы Украины атаковали город Шебекино в Белгородской области, никто не пострадал, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

При обстреле был повреждено остекление в двух многоквартирных домах, а также пострадали семь легковых автомобилей и ГАЗель, уточнил губернатор.

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.Так, накануне в Курской и Белгородской областях сбили четыре беспилотника.

Ситуация на границах Белгородской и Курской областей обострилась, после того как ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области 6 августа. В обоих регионах действуют режимы контртеррористической операции и ЧС федерального характера. В некоторых районах объявлена эвакуация.