Жительница Шебекино получила ранение при обстреле ВСУ
Украинские военные обстреляли Шебекино, в результате чего пострадала местная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Пострадавшую с минно-взрывной травмой, баротравмой и различными осколочными ранениями ног бригада СМП (скорой медицинской помощи) доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — рассказал Гладков в телеграм-канале.
Кроме того, при обстреле было повреждено здание коммерческого объекта и рядом стоящий легковой автомобиль, добавил глава региона.
Последний раз Шебекино подверглось атаке ВСУ 20 августа. Пострадавших не было, но повреждения получили два многоквартирных дома, семь легковых автомобилей и «Газель».
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