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Военная операция на Украине ,  
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Жительница Шебекино получила ранение при обстреле ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские военные обстреляли Шебекино, в результате чего пострадала местная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой, баротравмой и различными осколочными ранениями ног бригада СМП (скорой медицинской помощи) доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — рассказал Гладков в телеграм-канале.

Кроме того, при обстреле было повреждено здание коммерческого объекта и рядом стоящий легковой автомобиль, добавил глава региона.

Гладков сообщил, что над Белгородом сбили несколько воздушных целей
Политика
Вячеслав Гладков

Последний раз Шебекино подверглось атаке ВСУ 20 августа. Пострадавших не было, но повреждения получили два многоквартирных дома, семь легковых автомобилей и «Газель».

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Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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