Жительница Шебекино получила ранение при обстреле ВСУ

Украинские военные обстреляли Шебекино, в результате чего пострадала местная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой, баротравмой и различными осколочными ранениями ног бригада СМП (скорой медицинской помощи) доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — рассказал Гладков в телеграм-канале.

Кроме того, при обстреле было повреждено здание коммерческого объекта и рядом стоящий легковой автомобиль, добавил глава региона.

Последний раз Шебекино подверглось атаке ВСУ 20 августа. Пострадавших не было, но повреждения получили два многоквартирных дома, семь легковых автомобилей и «Газель».