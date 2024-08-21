В приграничье Белгородской области на автобусы установят средства РЭБ

В регион прибыли средства РЭБ и специальные детекторы для обнаружения дронов, которые передадут в Шебекинский городской округ и Белгородский район, сообщил губернатор

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что регион получил средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые установят на автобусах в приграничных с Украиной районах.

«Сегодня получили очередную помощь от «Народного фронта». <...> Специальное оборудование установим на пассажирские автобусы, а также другую коммунальную технику, которая выполняет социальные задачи в приграничье», — написал он в телеграм-канале.

Гладков уточнил, что средства РЭБ и специальные детекторы для обнаружения дронов будут переданы в Шебекинский городской округ и Белгородский район.

По его словам, в ближайшее время в область прибудет еще одна партия, которую также распределят по районам и городским округам «с наиболее сложной оперативной обстановкой».

С начала военных действий на Украине Белгородский район и Шебекинский округ регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. В августе Гладков предлагал жителям Шебекино переселиться в пункты временного размещения в Белгороде. «Расстояние между городами небольшое, и жители, если ситуация улучшится, могут вернуться домой», — говорил он.

Шебекино находится менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины, это ближайший к российско-украинской границе город Белгородской области.

Утром 21 августа глава региона сообщал, что за прошедшие сутки город Шебекино и ряд населенных пунктов Шебекинского округа подверглись атакам двух дронов и девяти обстрелам, в ходе которых было выпущено 47 боеприпасов. В результате были повреждены легковой автомобиль и трактор. При обстреле села Новая Таволжанка сгорел двухквартирный дом, еще один был поврежден из-за пожара.

Белгородский район был атакован 19 беспилотниками, девять из которых были сбиты, район также попал под обстрелы, писал Гладков в телеграм-канале. Пять мирных жителей получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Повреждены частный дом, несколько легковых автомобилей, несколько зданий и линия электроснабжения.

Несколько воздушных целей и один дрон силы ПВО уничтожили над Белгородом. В результате падения осколков были повреждены кровли в четырех частных домах.