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Военная операция на Украине ,  
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В Днепре подожгли военный автомобиль

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Очередной военный автомобиль сгорел в Днепре (ранее — Днепропетровск), сообщает «Страна.ua».

«В Днепре этой ночью сгорел еще один внедорожник», — написало украинское издание.

По его данным, местные СМИ ранее регулярно сообщали о поджогах военных автомобилей в городе.

На Украине произошла череда поджогов машин и релейных шкафов
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Фото:Ethan Swope / Getty Images

Массовые поджоги военных автомобилей на Украине, в частности, принадлежащих военкомам, продолжаются с весны 2024 года, после того как президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации.

Так, накануне в Киеве подожгли микроавтобус, который принадлежал военным. По данным «Страна.ua», инцидент произошел на улице Урловской на юго-востоке города.

Кроме того, в конце июля в стране за сутки произошла череда поджогов военных машин и релейных шкафов, в частности, «Страна.ua» тогда сообщила, что в Днепре подожгли иномарку военного.

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Теги
Днепр Днепропетровск военый автомобиль поджог
Материалы по теме
В Киеве подожгли военный микроавтобус
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На Украине произошла череда поджогов машин и релейных шкафов
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