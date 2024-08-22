В Днепре подожгли военный автомобиль
Очередной военный автомобиль сгорел в Днепре (ранее — Днепропетровск), сообщает «Страна.ua».
«В Днепре этой ночью сгорел еще один внедорожник», — написало украинское издание.
По его данным, местные СМИ ранее регулярно сообщали о поджогах военных автомобилей в городе.
Массовые поджоги военных автомобилей на Украине, в частности, принадлежащих военкомам, продолжаются с весны 2024 года, после того как президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации.
Так, накануне в Киеве подожгли микроавтобус, который принадлежал военным. По данным «Страна.ua», инцидент произошел на улице Урловской на юго-востоке города.
Кроме того, в конце июля в стране за сутки произошла череда поджогов военных машин и релейных шкафов, в частности, «Страна.ua» тогда сообщила, что в Днепре подожгли иномарку военного.
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