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Политика ,  
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МИД назвал запрет Латвией русского языка проявлением национализма

Захарова: запрет Латвией русского языка — это шовинистический национализм
Фото: Sputnik / РИА Новости
Фото: Sputnik / РИА Новости

Запрет властями Латвии русского языка — это проявление шовинистического национализма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ее комментарий опубликован на сайте министерства.

«В русле проводимого Ригой бескомпромиссно русофобского курса там, по сути, на законодательном уровне поставили знак равенства между угрозой национальной безопасности и тем, что в стране продолжают говорить, думать и узнавать новости на русском языке. <...> Рассматриваем данный шаг как грубейший акт дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередное проявление агрессивного шовинистического национализма», — сказала Захарова.

По ее словам, русским языком для общения в Латвии пользуются 40% населения. Захарова отметила, что «очередной выпад Риги» в войне с русским языком и противостоянии русскоязычным жителям страны «свидетельствует о бессилии в построении истинно демократического и инклюзивного общества».

28 сентября парламент Латвии утвердил новую концепцию национальной безопасности, написанную «на основе анализа национальных угроз».

Депутат и бывший спикер сейма Эдвард Смилтенс заявил, что приоритетом концепции является предотвращение угроз внутренней безопасности и конституционному строю. По его словам, информационное пространство Латвии «должно опираться на сильные местные латвийские СМИ», когда как российская сторона делает упор на русский язык как на инструмент, позволяющий использовать его в качестве отличительного знака и еще больше раскалывать общество страны.

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По концепции, средства массовой информации на русском языке должны быть закрыты. Это коснется портала rus.LSM и «Латвийского Радио 4», уточнил тогда русскоязычный латвийский портал Chayka.

26 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна готова закрыть границу с Белоруссией и Россией в случае массового притока нелегальных мигрантов. Ранее, еще будучи министром иностранных дел, Ринкевич назвал в качестве стратегического интереса Латвии поражение России на Украине.

Теги
Персоны
Латвия Эдгар Ринкевич МИД Мария Захарова русский язык
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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