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Политика ,  
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Всех проживающих в Латвии россиян обяжут сдавать экзамен по языку

Латвия еще в 2022 году обязала россиян для продления ВНЖ сдавать экзамен на знание латышского языка. Тогда правило касалось только тех, кто оформил ВНЖ по закону, действовавшему с 2003 года. Теперь же оно затронет все категории
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону об иммиграции, которые устанавливают единые требования ко всем живущим в стране гражданам России для продления вида на жительство.

Изменения касаются тех жителей Латвии, которые приняли российское гражданство до 2003 года. Как и те жители страны, которые стали гражданами России после 2003 года, они должны подать документы на продление ВНЖ и сдать экзамены на знание государственного языка. 

Как отмечает латвийский портал Delfi, новые правила будут распространяться на россиян, которые оформляли постоянный ВНЖ по утратившему силу закону «О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства». Их число составляет примерно 5 тыс. человек. При этом экзамен не нужно будет сдавать тем, кто старше 75 лет.

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Агнесе Логина

Латвия еще в 2022 году обязала россиян для продления постоянного вида на жительство (ВНЖ) сдавать экзамен на знание латышского языка на минимальном уровне A2. В противном случае их документы аннулируют. Новое правило касалось только тех, кто оформил ВНЖ по иммиграционному закону, действовавшему с 2003 года. Тех же, кто получил документ согласно редакции, существовавшей с 1992-го по 2003-й, нововведение тогда не затронуло.

Москва критикует языковую ситуацию в странах Прибалтики. Представитель МИД России Мария Захарова в сентябре обвинила Ригу в шовинистическом национализме в ответ на утверждение парламентом Латвии новой концепции нацбезопасности, предполагавшей закрытие русскоязычных СМИ. «В русле проводимого Ригой бескомпромиссно русофобского курса там, по сути, на законодательном уровне поставили знак равенства между угрозой национальной безопасности и тем, что в стране продолжают говорить, думать и узнавать новости на русском языке», — заявила она тогда.

Согласно данным латвийской статистики, в 2024 году доля населения Латвии, которое идентифицирует себя как русские, составляет 23,4% (примерно 437,6 тыс. человек). У более 296 тыс. из них есть латвийское гражданство. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее на этой неделе заявил, что четверть русскоязычного населения Латвии поддерживает президента Владимира Путина и его политику в отношении Украины.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Латвия Русские русский язык экзамен

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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