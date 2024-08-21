Захарова обвинила Латвию в вовлеченности в конфликт России и Украины
Латвия, отправляя Украине дроны, подтверждает свою вовлеченность в конфликт между Москвой и Киевом, заявила «РИА Новости» официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Так она прокомментировала отправку Украине пакета вооружений, в который вошли примерно 500 дронов. Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что беспилотники были произведены внутри страны, они «окажут поддержку украинцам в выполнении различных боевых задач».
«Рига намеренно подливает масла в огонь и провоцирует расширение географии военных действий», — отметила Захарова. По ее словам, в Латвии не скрывают «злорадства» от того, что латвийское оружие убивает мирных жителей и применяется для обстрелов российских городов.
В мае Спрудс заявил о планах создать «армию дронов» для поддержки Украины в конфликте с Россией и внедрения беспилотников в собственные вооруженные силы. По его словам, в это планировали вложить €20 млн. Великобритания и Латвия возглавляют коалицию, которая оказывает Украине помощь с дронами. В рамках объединения работают более 265 компаний.
Российские власти осуждают западные страны за поставки оружия Украине, считая, что это свидетельствует об их вовлеченности в конфликт.
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