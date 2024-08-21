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Военная операция на Украине ,  
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Голубев рассказал о последствиях ракетной атаки в Ростовской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Упавшие ночью обломки сбитой над Ростовской областью ракеты вызвали взрывную волну и пожар, сообщил глава региона Василий Голубев.

Ночью 21 августа на западе Ростовской области силы противовоздушной обороны около 1:00 мск сбили ракету.

Из-за взрывной волны в городе Новошахтинск были повреждены несколько частных домов. Комиссия в течение дня определит нанесенный ущерб, чтобы впоследствии помочь гражданам в восстановлении поврежденного имущества, добавил губернатор.

Также при падении обломков ракеты загорелась сухая трава, пожар оперативно потушили.

На западе Ростовской области сбили ракету
Политика
Фото:Минобороны России

18 августа в результате атаки дронов загорелись промышленные склады в Пролетарске в юго-восточной части Ростовской области. Загорелось дизельное топливо. Пожар тушат третьи сутки, его площадь к утру 20 августа составила 10 тыс. кв. м.

Работу пожарных приостанавливали из-за повторной атаки беспилотника и появления новых очагов возгорания. В больницу обратился 41 человек, участвовавший в тушении, 18 из них потребовалась госпитализация, пятеро в реанимации.

На территории Пролетарского района введен режим повышенной готовности. Власти заявляют, что угрозы распространения огня на жилые дома нет.

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Ростовская область ракеты возгорание Василий Голубев
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