Чемезов сообщил о рекордном экспорте российской оборонной продукции
Экспорт российской оборонной продукции достиг рекордных $60 млрд, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«Экспортный портфель достиг рекордной цифры — $60 млрд. Интерес к нашим разработкам объясним. Мир видит их достоинства не в рекламных буклетах и роликах, а на поле боя», — сказал Чемезов.
Он подчеркнул, что по той же причине интерес к некоторым образцам западного оружия «уже не тот, что раньше».
В марте Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, в котором говорилось, что экспорт оружия из России в 2019–2023 годы упал на 53% по сравнению с 2014–2018 годами. В целом на долю страны приходится 11% мирового рынка. Исходя из данных доклада, Россия впервые опустилась на третье место среди крупнейших экспортеров. На первом оказались США, на втором — Франция.
Чемезов, комментируя этот доклад, признал, что Россия сокращает продажи оружия на экспорт, так как большая часть продукции идет на нужды Министерства обороны. «Как только завершим специальную военную операцию, так сразу у нас большое количество продукции пойдет на экспорт», — пообещал он.
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