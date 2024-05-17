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Военная операция на Украине ,  
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Эксклюзив

Глава «Ростеха» назвал самое востребованное за рубежом российское оружие

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Эксклюзивы РБК
По словам Сергея Чемезова, в захваченной во время военной операции на Украине западной технике «суперинтересного или супернового» специалисты не обнаружили
Сергей Чемезов
Сергей Чемезов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в котором говорилось, что Россия уступила Франции второе место в списке главных экспортеров оружия. По его словам, это связано с тем, что большая часть продукции сейчас идет на нужды Министерства обороны.

«На экспорт мы, конечно, сокращаем продажи. Но это не означает, что нет спроса. Спрос большой», — сказал он.

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Экономика
Сергей Чемезов

По словам Чемезова, экспортный портфель сейчас составляет почти $60 млрд. «Портфель говорит о том, что как только завершим специальную военную операцию, так сразу у нас большое количество продукции пойдет на экспорт», — сказал он.

Глава «Ростеха» также отметил, что из видов вооружений, которые используются сейчас в боевых условиях, очень хорошо зарекомендовали себя многоцелевой истребитель Су-35 и вертолет К-52, на которые растет спрос за рубежом. Из сухопутной техники иностранных покупателей больше всего интересуют РСЗО «Торнадо» и «Смерч», САУ «Мста-С», а также зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

Что касается западной техники, которую удалось захватить в ходе военных действий, то, по словам Чемезова, чего-то суперинтересного или супернового при ее изучении российские специалисты не увидели.

Глава «Ростеха» отметил, что техники и инженеры изучают эту технику. «То, что есть для нас интересного, конечно, мы будем использовать», — заверил он.

Доклад SIPRI был опубликован в середине марта. Из него следовало, что экспорт оружия из России в 2019–2023 годах упал на 53% по сравнению с 2014–2018 годами. По оценке экспертов института, Россия и Франция занимают долю 11% на рынке продаж оружия, уступая США (доля 42%).

Также в SIPRI отметили, что если в 2019 году Россия поставляла вооружение в 31 страну, то в 2023 году — в 12. Крупнейшими покупателями российского оружия являются Индия, Китай и Египет.

По данным исследования, двумя крупнейшими импортерами оружия в мире в 2019–2023 годах стали Индия и Саудовская Аравия. Украина в этом списке заняла четвертое место.

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Сергей Чемезов Ростех оружие SIPRI Су-35

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