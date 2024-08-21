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Раскол церкви ,  
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Наместника Киево-Печерской лавры госпитализировали из зала суда

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Раскол церкви

Наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту Павлу (Петр Лебедь) стало плохо во время заседания суда, позже мужчину доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Украинской православной церкви (УПЦ) в телеграм-канале.

Митрополит почувствовал себя плохо на заседании в Печерском районном суде Киева 21 августа.

«Медики скорой оказали владыке первую помощь и забрали его в больницу», — говорится в сообщении. В УПЦ отметили, что ранее священнослужитель имел проблемы с сердцем, а в прошлом году у него диагностировали острый инфаркт миокарда.

«Сейчас медики устанавливают диагноз, ближайшее время митрополит Павел проведет на стационарном лечении в больнице», — рассказал адвокат митрополита Никита Чекман изданию «Страна».

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Киево-Печерская лавра

Уголовное преследование митрополита Павла со стороны Службы безопасности Украины длится с 2023 года. Его обвинили в разжигании религиозной вражды из-за слов «сущий бес и самосвят» в адрес предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания.

Позже к этому добавилось еще несколько обвинений — в частности, в оправдании «вооруженной агрессии против Украины» и нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений.

С апреля прошлого года митрополит Павел находился под домашним арестом, а в августе его отпустили из-под стражи под залог в 33 млн грн (около 88 млн руб.).

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Теги
Киево-Печерская лавра митрополит госпитализация митрополит Павел
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