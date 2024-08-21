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Военная операция на Украине ,  
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Бойцы «Ахмата» сообщили, что готовы к атаке ВСУ на курском направлении

Алаудинов: «Ахмат» готовится отразить удар ВСУ на курском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Спецназовцы из «Ахмата» готовятся отразить удар подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые перегруппируются на курском направлении. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Обстановка под контролем. Противник занят перегруппировкой. Не готов сказать на данный момент, куда он собирается ударить. Но общий анализ есть, примерное представление, что он собирается сделать, тоже есть. Мы тоже занимаемся приготовлением к его следующему удару», — сказал Алаудинов (цитата по ТАСС).

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Бои в Курской области с ВСУ продолжаются с 6 августа. Алаудинов находится в зоне боевых действий и регулярно отчитывается о ходе военных действий на курском направлении.

Накануне Алаудинов заявил, что российские войска не допустили проведение запланированной ВСУ в ночь с 19 на 20 августа ротации на курском направлении.

Ранее 20 августа он заявил, что бои в регионе и военная операция в целом могут завершиться «в ближайшие два-три месяца». Днем ранее генерал-майор рассказал, что подразделения ВСУ в Курской области передислоцируются, но российские силы контролируют ситуацию.

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Апти Алаудинов Украина Курская область ВСУ
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