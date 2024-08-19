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Пятеро пожарных попали в реанимацию из-за тушения пожара в Пролетарске

Голубев: 41 пожарный обратился к врачу, 5 в реанимации из-за пожара под Ростовом
Под Ростовом-на-Дону второй день тушат возгорание топлива на промзоне, начавшееся после падения обломков беспилотника. Из-за тяжелых условий госпитализированы почти 20 пожарных
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В больницу обратился 41 пожарный, участвовавший в тушении возгорания на промышленном складе в Пролетарске, 18 из них потребовалась госпитализация, пятеро в реанимации. Об этом сообщил ростовский губернатор Василий Голубев.

«Спасатели выполняют свою работу в сложнейших условиях», — подчеркнул он в телеграм-канале.

Пролетарск расположен в юго-восточной части Ростовской области — в 160 км от Ростова-на-Дону.

В ночь на 18 августа в промзоне города упали обломки сбитого дрона, загорелось дизельное топливо. По сведениям местного издания «161», речь идет о базе нефтепродуктов. Затем объект повторного атаковал БПЛА, в связи с чем тушение было на время приостановлено. Днем 19 августа работу пожарных снова приостановили из-за взрывающихся бочек с керосином, появляются новые очаги, выяснил «161».

«На территории Пролетарского района введен режим повышенной готовности. По оценке специалистов, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует», — рассказал Голубев.

Как пишет «161», местные власти попросили жителей приносить для пожарных энергетики, еду, воду, обезболивающие средства, капли для глаз, шприцы и противоожоговые препараты, а затем эти сообщения пропали со страниц администрации в соцсетях.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Василий Голубев Ростовская область Пожар беспилотники дроны
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