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Военная операция на Украине ,  
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На западе Ростовской области сбили ракету

Сюжет
Военная операция на Украине

На западе Ростовской области силы противовоздушной обороны около 1:00 мск сбили ракету, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Около часа ночи силами ПВО на западе Ростовской области сбита ракета. В результате падения осколков жертв и разрушений нет», — написал он в телеграм-канале.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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