На западе Ростовской области сбили ракету
На западе Ростовской области силы противовоздушной обороны около 1:00 мск сбили ракету, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«Около часа ночи силами ПВО на западе Ростовской области сбита ракета. В результате падения осколков жертв и разрушений нет», — написал он в телеграм-канале.
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