«Авито»: в России спрос на празднование 1 сентября за год увеличился в два раза

Спрос на организацию праздников к 1 сентября в России вырос в два раза

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Спрос на организацию праздника к 1 сентября в России за последний год увеличился более чем в два раза, спрос на услуги видеографов к мероприятиям на День знаний вырос в девять раз, сообщили РБК аналитики сервиса «Авито услуги».

«В целом за год (сентябрь 2023-го к сентябрю 2024-го) спрос на комплексную организацию мероприятий на День знаний увеличился на 134%», — говорится в сообщении.

По данным «Авито», спрос на услуги фотографов и видеографов вырос на 524 и 795% соответственно, на аниматоров для учеников младших и средних классов — на 170%, на научные шоу, где показывают научные эксперименты и простейшие опыты, — на 126%.

Кроме того, родители школьников стали чаще прибегать к услугам декораторов и флористов, спрос на которых увеличился на 94 и 95% соответственно, запрос на оформление помещения воздушными шарами тоже вырос — на 87%.