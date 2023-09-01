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Как прошел день знаний в регионах. Фоторепортаж

В российских школах прошли линейки ко Дню знаний

В школах прошли торжественные линейки, приуроченные к Дню знаний. Учебный год во всех регионах начался без сбоев, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Как родители, школьники и учителя встретили 1 сентября — в фоторепортаже РБК
Выступление барабанщиц во время линейки в школе №&nbsp;152 в Москве
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Выступление барабанщиц во время линейки в школе № 152 в Москве

Первый звонок в школе №&nbsp;2 в городе Болотное Новосибирской области
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Первый звонок в школе № 2 в городе Болотное Новосибирской области

Чебурашка на линейке в школе №&nbsp;123, Волгоград
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Чебурашка на линейке в школе № 123, Волгоград

На фото: воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище) на торжественной церемонии, посвященной Дню знаний и приему обязательства нахимовца. Праздничные линейки в школах Севастополя прошли только для первоклассников и выпускников. Об этом ранее заявил и.о. директора департамента образования и науки города Максим Кривонос на аппаратном совещании правительства. Такое количество участников обусловлено мерами безопасности, которые связаны с желтым уровнем террористической опасности в Севастополе
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На фото: воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище) на торжественной церемонии, посвященной Дню знаний и приему обязательства нахимовца.

Праздничные линейки в школах Севастополя прошли только для первоклассников и выпускников. Об этом ранее заявил и.о. директора департамента образования и науки города Максим Кривонос на аппаратном совещании правительства. Такое количество участников обусловлено мерами безопасности, которые связаны с желтым уровнем террористической опасности в Севастополе

Первоклассники на уроке в Санкт-Петербургском лицее №&nbsp;369
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Первоклассники на уроке в Санкт-Петербургском лицее № 369

Школьники на торжественной линейке в школе №&nbsp;1 в городе Иваново
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Школьники на торжественной линейке в школе № 1 в городе Иваново

Выступление школьников на торжественной линейке, посвященной открытию новой средней школы №&nbsp;54 и началу учебного года в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Выступление школьников на торжественной линейке, посвященной открытию новой средней школы № 54 и началу учебного года в Новосибирске

Первоклассники в классе после линейки&nbsp;в школе №40, Екатеринбург
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Первоклассники в классе после линейки в школе №40, Екатеринбург

Торжественная линейка, посвященная началу учебного года, в школе №&nbsp;9 в Мариуполе. В ДНР из соображений безопасности &laquo;часть ребят продолжат учиться дистанционно&raquo;, заявил глава республики Денис Пушилин. Торжественные мероприятия по случаю Дня знаний не проводились в Кременском и Сватовском районах, а также в городах Лисичанске, Рубежное и Северодонецке ЛНР: там школьники будут учиться в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий, сообщило правительство ЛНР
Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Торжественная линейка, посвященная началу учебного года, в школе № 9 в Мариуполе.

В ДНР из соображений безопасности «часть ребят продолжат учиться дистанционно», заявил глава республики Денис Пушилин. Торжественные мероприятия по случаю Дня знаний не проводились в Кременском и Сватовском районах, а также в городах Лисичанске, Рубежное и Северодонецке ЛНР: там школьники будут учиться в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий, сообщило правительство ЛНР

Учащиеся Военной инженерной академии в поселке Нахабино Московской области
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Учащиеся Военной инженерной академии в поселке Нахабино Московской области

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Дарья Широкова
мультимедиа 1 сентября Школа образование школьники учеба учеба в школе
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