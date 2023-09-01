Как прошел день знаний в регионах. Фоторепортаж

На фото: воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище) на торжественной церемонии, посвященной Дню знаний и приему обязательства нахимовца.

Праздничные линейки в школах Севастополя прошли только для первоклассников и выпускников. Об этом ранее заявил и.о. директора департамента образования и науки города Максим Кривонос на аппаратном совещании правительства. Такое количество участников обусловлено мерами безопасности, которые связаны с желтым уровнем террористической опасности в Севастополе