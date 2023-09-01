Как прошел день знаний в регионах. Фоторепортаж
В школах прошли торжественные линейки, приуроченные к Дню знаний. Учебный год во всех регионах начался без сбоев, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Как родители, школьники и учителя встретили 1 сентября — в фоторепортаже РБК
Выступление барабанщиц во время линейки в школе № 152 в Москве
Первый звонок в школе № 2 в городе Болотное Новосибирской области
Чебурашка на линейке в школе № 123, Волгоград
На фото: воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище) на торжественной церемонии, посвященной Дню знаний и приему обязательства нахимовца.
Праздничные линейки в школах Севастополя прошли только для первоклассников и выпускников. Об этом ранее заявил и.о. директора департамента образования и науки города Максим Кривонос на аппаратном совещании правительства. Такое количество участников обусловлено мерами безопасности, которые связаны с желтым уровнем террористической опасности в Севастополе
Первоклассники на уроке в Санкт-Петербургском лицее № 369
Школьники на торжественной линейке в школе № 1 в городе Иваново
Выступление школьников на торжественной линейке, посвященной открытию новой средней школы № 54 и началу учебного года в Новосибирске
Первоклассники в классе после линейки в школе №40, Екатеринбург
Торжественная линейка, посвященная началу учебного года, в школе № 9 в Мариуполе.
В ДНР из соображений безопасности «часть ребят продолжат учиться дистанционно», заявил глава республики Денис Пушилин. Торжественные мероприятия по случаю Дня знаний не проводились в Кременском и Сватовском районах, а также в городах Лисичанске, Рубежное и Северодонецке ЛНР: там школьники будут учиться в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий, сообщило правительство ЛНР
Учащиеся Военной инженерной академии в поселке Нахабино Московской области