Роскомнадзор заблокировал сайт издания Astra
Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту издания Astrа, об этом говорится в карточке на сайте универсального сервиса РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети интернет.
Astra — издание, запущенное после начала военной операции на Украине. Позиционирует себя как «независимое издание без цензуры».
К сайту astra.press 20 августа 2024 была применена досудебная блокировка. По данным на сайте Мониторинга реестров Роскомнадзора, сейчас идет судебное разбирательство по домену или отдельным страницам сайта.
Решение о блокировке было принято 2 августа 2024 года. Само издание в апреле приостанавливало работу из-за нехватки финансирования, через неделю ее возобновило.
В июне Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook, созданный писателем Борисом Акуниным (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, включен Минюстом в реестр иноагентов), где в том числе можно было прибрести книги авторов, не издающихся в России.
Как уточнил Акунин, поводом для блокировки стала книга Владимира Сорокина «Наследие», в которой экспертный центр при Российском книжном союзе (РКС) ранее усмотрел запрещенную к распространению в России информацию.
В России Акунин объявлен в розыск, заочно арестован и включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.
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