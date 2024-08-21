Роскомнадзор заблокировал сайт издания Astra

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту издания Astrа, об этом говорится в карточке на сайте универсального сервиса РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети интернет.

Astra — издание, запущенное после начала военной операции на Украине. Позиционирует себя как «независимое издание без цензуры».

К сайту astra.press 20 августа 2024 была применена досудебная блокировка. По данным на сайте Мониторинга реестров Роскомнадзора, сейчас идет судебное разбирательство по домену или отдельным страницам сайта.

Решение о блокировке было принято 2 августа 2024 года. Само издание в апреле приостанавливало работу из-за нехватки финансирования, через неделю ее возобновило.

В июне Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook, созданный писателем Борисом Акуниным (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, включен Минюстом в реестр иноагентов), где в том числе можно было прибрести книги авторов, не издающихся в России.

Как уточнил Акунин, поводом для блокировки стала книга Владимира Сорокина «Наследие», в которой экспертный центр при Российском книжном союзе (РКС) ранее усмотрел запрещенную к распространению в России информацию.

В России Акунин объявлен в розыск, заочно арестован и включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.