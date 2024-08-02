Совфед одобрил закон о регистрации Telegram-блогеров в Роскомнадзоре

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Совет Федерации одобрил закон, который обязывает владельцев телеграм-каналов с 10 тыс. подписчиков передавать о себе данные в Роскомнадзор. Трансляция планерного заседания ведется на сайте верхней палаты. Ранее законопроект был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.

Telegram-блогеры будут обязаны сообщать в Роскомнадзор сведения о себе, позволяющие их идентифицировать. Какие именно данные нужно будет передавать и как, определит правительство. В законопроекте это называется «персональными страницами», имеющими более 10 тыс. «пользователей социальной сети».

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