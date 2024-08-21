В Японии аэропорт закрылся из-за пропажи ножниц

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В Новом аэропорту Титосэ в Японии задержали 200 рейсов и отменили еще 36 из‑за пропавших ножниц, сообщает CNN.

17 августа ножницы пропали из магазина в зоне ожидания вылета внутреннего рейса. Появились опасения, что их могли взять потенциальные террористы и использовать в качестве оружия на борту самолета.

На фоне обысков службы безопасности в аэропорту на внутренних рейсах проверки безопасности были приостановлены на два часа, что привело к массовым задержкам. Кроме того, некоторым пассажирам пришлось проходить проверки повторно, поэтому в зоне вылета возникли огромные очереди.

По данным администрации, инцидент произошел «из-за отсутствия надлежащих систем использования, хранения и управления пользователями магазина».

Национальная газета Nikkan Sports сообщила через два дня после пропажи ножниц, что они были найдены работником в том же магазине, где они пропали.

Среди пострадавших из-за задержек в аэропорту — японская рок-группа 9mm Parabellum Bullet, которая пропустила свое выступление на ежегодном музыкальном фестивале Rising Sun на Хоккайдо в связи с отменой рейса.

Международный Новый аэропорт Титосэ обслуживает район Саппоро на северном острове Хоккайдо и считается одним из самых загруженных в Японии.

В 2024 году Минтранс рассчитывает внедрить биометрию для идентификации пассажиров с помощью биометрической системы на четырех объектах. Сроки перенесли — ранее ожидалось, что к концу 2023 года биометрия появится как минимум в 12 аэропортах.