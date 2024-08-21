«РИА Новости» узнало о показаниях обвиняемого в теракте на БАМе

Обвиняемый в совершении теракта по заданию спецслужб Украины в Суверомуйском тоннеле на БАМе признался в содеянном и сотрудничает со следствием, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о возгорании цистерны с топливом в составе грузового поезда, которое произошло в ночь на 30 ноября 2023 года. По мнению силовиков, пожар начался в результате подрыва взрывного устройства.

Как уточнил собеседник агентства, обвиняемый «активно способствует расследованию уголовного дела, дает последовательные и признательные показания, добровольно участвует в следственных действиях».

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт).

CNN и Bloomberg сообщали, что диверсию в Северомуйском тоннеле устроили украинские спецслужбы. Источник CNN назвал пожар в тоннеле «операцией СБУ». По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины подорвали четыре взрывных устройства во время движения состава. Объясняя причину выбора тоннеля для диверсии, источник называл этот маршрут крупным путем сообщения между Россией и Китаем.