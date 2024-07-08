Путин назвал БАМ ключевым звеном в освоении Сибири и Дальнего Востока

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Президент Владимир Путин поздравил участников празднований 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), подчеркнув ее важность в единой транспортной системе страны. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Полвека назад легендарная стройка объединила для решения общегосударственных задач сотни тысяч гражданских специалистов и воинов-железнодорожников», — сказал Путин. Президент отметил энтузиазм и героический труд строителей магистрали.

По его словам, сейчас БАМ — неотъемлемая часть единой транспортной системы страны, а также ключевое звено в освоении Сибири и Дальнего Востока. «И потому на повестке дня — дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры», — подчеркнул президент.

В начале мая правительство утвердило третий этап модернизации БАМа и Транссиба. Он рассчитан до 2035 года, на него выделят более 3,7 трлн руб. Путин ранее отмечал, что развитие БАМа увеличит экспортные и транзитные возможности России как «важнейшего звена евразийской транспортной системы».