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Путин назвал БАМ ключевым звеном в освоении Сибири и Дальнего Востока

Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Президент Владимир Путин поздравил участников празднований 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), подчеркнув ее важность в единой транспортной системе страны. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Полвека назад легендарная стройка объединила для решения общегосударственных задач сотни тысяч гражданских специалистов и воинов-железнодорожников», — сказал Путин. Президент отметил энтузиазм и героический труд строителей магистрали.

По его словам, сейчас БАМ — неотъемлемая часть единой транспортной системы страны, а также ключевое звено в освоении Сибири и Дальнего Востока. «И потому на повестке дня — дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры», — подчеркнул президент.

Путин отметил роль БАМа в «развороте на восток»
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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В начале мая правительство утвердило третий этап модернизации БАМа и Транссиба. Он рассчитан до 2035 года, на него выделят более 3,7 трлн руб. Путин ранее отмечал, что развитие БАМа увеличит экспортные и транзитные возможности России как «важнейшего звена евразийской транспортной системы».

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БАМ Транссибирская магистраль Владимир Путин
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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