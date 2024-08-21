Вице-канцлер Германии заверил, что Киеву продолжат помогать без «но»

Германия продолжит оказывать Украине финансовую поддержку, заверил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью Morgen Post.

«Украина в будущем получит деньги, на которые она сможет закупить остро необходимые системы вооружения. Насколько я знаю, это произойдет в конце года», — сказал он. По данным Хабека, Украина получит €50 млрд, еще €4 млрд будут доступны из федерального бюджета в 2025 году.

Вице-канцлер подчеркнул, что обязательства Германии перед Украины действительны «без каких-либо «если» и «но». В случае, если германские власти не смогут оказывать помощь деньгами, поддержку придется «оказывать как-то иначе». Хабек добавил, что использование ВСУ немецкого оружия на российской территории не станет поводом для прекращения поставок вооружений Украине.

17 августа германская газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на письмо министра финансов Германии Кристиана Линднера написала, что Берлин собирается ограничить военную помощь Украине, поскольку, согласно нынешнему бюджетному планированию, новых денег на эти цели на данный момент нет.

Причиной нехватки средств Линднер называет меры жесткой экономии со стороны Канцелярии федерального канцлера и министерства финансов. Военная техника, которая уже была одобрена, будет отправлена Киеву, но дополнительные запросы Министерства обороны больше не должны быть утверждены по требованию канцлера Олафа Шольца.

По данным газеты, блокировка выделения средств из немецкого бюджета на новые закупки для Украины уже вступила в силу, что привело к «серьезному спору» в федеральном правительстве.

20 августа Шольц заявил, что Германия совместно с участниками G7 направит Украине кредит в размере €50 млрд.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это затягивает боевые действия и увеличивает число жертв.