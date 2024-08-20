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Военная операция на Украине ,  
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Германия вместе со странами G7 предоставит Украине кредит в €50 млрд

Канцлер Германии Шольц: Берлин предоставит Киеву кредит в €50 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Германия совместно с участниками G7 направит Украине кредит в размере €50 млрд, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети Х (Twitter).

«Германия была и останется самым сильным сторонником Украины в Европе», — написал Шольц.

Кредитные средства пойдут на закупку Киевом оружия, отметил канцлер.

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Борис Писториус, Кристиан&nbsp;Линднер,&nbsp;и&nbsp;Анналена Бербок &nbsp;

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что министр финансов ФРГ Кристиан Линднер призвал ограничить военную помощь Украине, поскольку, согласно нынешнему бюджетному планированию, новых денежных средств на эти цели на данный момент нет. По данным издания, на 2024 год запланировано потратить €8 млрд на военные цели Украины, а в следующем году в два раза меньше — €4 млрд.

Причиной нехватки средств Линднер назвал меры жесткой экономии со стороны Канцелярии федерального канцлера и Министерства финансов. Депутаты бундестага из партий коалиционного правительства подвергли Линднера критике.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это затягивает боевые действия и увеличивает число жертв. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что поставка западных вооружений «еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима».

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Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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