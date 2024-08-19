Bild узнал, что Киев лишился €3,8 млрд из-за споров в кабмине Германии

Минобороны Германии попросило выделить Украине €3,8 млрд, но из-за Минфина деньги пойдут на другие цели, заявило ведомство. Минфин сообщил, что не получал «конкретных и прозрачных» запросов. Источники Bild винят в кризисе Шольца

Кристиан Линднер и Борис Писториус (Фото: Florian Gaertner / PHOTOTHEK / Global Look Press)

Украина лишилась дополнительной военной помощи от Германии на €3,8 млрд из-за споров в немецком правительстве, сообщает Bild. Эту сумму просило выделить Минобороны, но ее направили на другие цели.

По данным газеты, военное ведомство в середине мая направило запрос на «дополнительные расходы», в том числе €1,3 млрд на запчасти, €600 млн на артиллерийские боеприпасы и по €0,5 млрд на дроны и бронетехнику для Киева. В министерстве сообщили изданию, что реализовать «более 30 мер, которые были высокоприоритетными для Украины», невозможно из-за министра финансов Кристиана Линднера.

Как сообщала Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, в начале августа Линднер направил письмо министру обороны Борису Писториусу, где заявил о необходимости ограничить помощь Украине. Ее выделят только в том случае, если «финансирование будет обеспечено в бюджетных планах на этот и ближайшие годы», писало издание.

В Министерстве финансов сказали Bild, что ведомство «изучит предоставление дополнительных средств в короткие сроки», если получит «конкретный и прозрачный» запрос, но пока он не поступал, «поэтому ни рассмотрение, ни решение не могут быть осуществлены». Со слов источников издания в правительстве, за кризис ответственен канцлер Олаф Шольц, чья канцелярия «запретила» Минобороны обращаться в Минфин.

По оценкам правительства Германии, с начала полномасштабных боев в феврале 2022 года Берлин передал или обязался предоставить Украине вооружения на сумму €28 млрд. Reuters сообщал со ссылкой на проект бюджета страны, что в 2025 году Берлин планирует сократить военную помощь Киеву в два раза — с €8 млрд до €4 млрд. Россия осуждает поставки вооружений Украине и считают, что они ведут к эскалации.