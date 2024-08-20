В Хмельницкой области прогремели взрывы
Звуки взрывов слышны в Хмельницкой области, сообщает «Суспiльне» и «РБК Украина».
В регионе с 0:50 мск действовал режим воздушной тревоги и на момент публикации материала отменен не был.
Телеграм-канал «Страна.ua» пишет также о взрывах в Винницкой области. В ней воздушная тревога была объвлена с 23:30 19 августа почти до 2:00 20 августа.
Сильный взрыв прозвучал 17 августа в Сумах. Взрыв в городе также прогремел в ночь с 16 на 17 августа.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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