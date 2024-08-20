Киргизский «Керемет» ввел ограничения для трех российских банков

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Керемет Банк приостановил денежные переводы через мобильные приложения российских банков, следует из заявления на сайте компании.

Речь идет о приложениях таких российских банков, как Сбербанк, МТС Банк и Т-банк. Ограничения также затронули российскую Национальную систему платежных карт (НСПК). Запрет ввели на «неопределенный срок» для денежных переводов в обе стороны. Контрольный пакет акций Керемет Банка принадлежит Министерству финансов Киргизии.

Переводы остались доступны по международным системам «Золотая корона», Western Union и «Юнистрим».

19 августа еще один киргизский банк — MBank (ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан») приостановил переводы через российские банки. Под ограничения попали приложения тех же кредитных организаций, что и у «Керемета».

В июне MBank и ряд других коммерческих киргизских банков временно ограничили работу с российскими системами денежных переводов, объяснив это «волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка».

Такое решение они приняли после расширения финансовых санкций США в отношении России, под ограничения попала Московская биржа, Национальный клиринговый центр, который является контрагентом во всех валютных сделках на бирже, и Национальный расчетный депозитарий.

Проблемы с финансовыми операциями россиян в иностранных банках начались в 2022 году после введения санкций из-за военных действий на Украине. Российские власти считают санкции незаконными.