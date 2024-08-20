Россия не приняла приглашение Швейцарии на юбилей Женевской конвенции

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Российская дипмиссия при Совбезе ООН отклонила приглашение швейцарского МИДа совершить неофициальный визит в Женеву, сообщил «РИА Новости» руководитель отдела коммуникаций швейцарского внешнеполитического ведомства Николя Бидо.

Как уточняет агентство, совершить визит российским дипломатам предложили 25–26 августа по случаю 75-й годовщины Женевской конвенции.

«Российская миссия на данный момент сообщила, что не поедет в Женеву», — рассказал Бидо. По его словам, ответы остальных 14 приглашенных членов Совбеза ожидаются.

Женевские конвенции впервые были приняты в 1949 году. Они составляют основу международного гуманитарного права и защищают людей, ставших жертвами войны.

Встреча членов Совбеза ООН в Женеве будет посвящена «соблюдению и укреплению международного гуманитарного права», говорится на сайте Федерального совета Швейцарии. 26 августа в рамках мероприятия состоится обмен мнениями для «прогнозирования будущих вызовов миру <...> и их решения», уточняется в сообщении.