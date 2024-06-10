Совбез ООН принял проект резолюции США о перемерии в секторе Газа

Совет Безопасности ООН 10 июня принял резолюцию, призывающую к установлению перемирия в палестино-израильском конфликте. Она была подготовлена США и содержит призыв к ХАМАС принять предложение, которое 31 мая озвучил президент Джо Байден.

«За» резолюцию проголосовало 14 стран, Россия воздержалась.

В предложении описан трехэтапный подход к прекращению военных действий, первым из которого было бы временное прекращение огня с освобождением оставшихся заложников и возвращении останков тех из них, кто погиб, в обмен на палестинцев-заключенных. На этом этапе также предусмотрен вывод войск Израиля из густонаселенных районов Газы.

На втором этапе предлагается постоянное прекращение огня в обмен на освобождение всех оставшихся заложников и полный вывод израильских сил из сектора Газа.

Третий этап предполагает начало плана по реконструкции в Газе, рассчитанного на несколько лет.

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