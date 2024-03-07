Совбез ООН 8 марта проведет встречу по Украине
Совет Безопасности ООН проведет заседание по конфликту на Украине 8 марта, следует из расписания мероприятий на сайте всемирной организации.
Встреча запланирована на 15:00 по местному времени (23:00 мск). В качестве темы заявлено «поддержание мира и безопасности на Украине».
Проведение заседания подтвердил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Подтверждаю, завтра отметим 8 марта очередным заседанием Совбеза ООН по Украине», — написал он в телеграм-канале.
ТАСС пишет со ссылкой на дипломатический источник во всемирной организации, что встречу назначили по запросу Украины.
Это первая встреча Совета Безопасности ООН по украинскому кризису с начала месяца. В последний раз украинская проблематика в рамках Совбеза обсуждалась на брифинге 23 февраля.
В этот же день постпред России при ООН Василий Небензя и Полянский покинули заседание Генассамблеи всемирной организации, посвященное ситуации «на временно оккупированных территориях Украины», до его завершения. Небензя на нем заявил, что «оккупированных территорий» Украины не существует, есть российские территории, такие как Крым и четыре региона, присоединенных в 2022 году.
Дипломаты вышли из зала сразу после выступления Небензи.
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