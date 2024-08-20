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Политика ,  
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Путин впервые с 2011 года приехал в Чечню. Видео

Появились кадры первой поездки Путина в Чечню с 2011 года

Путин впервые с 2011 года приехал в Чечню. Видео
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Президент Владимир Путин прибыл в Чечню, сообщила пресс-служба Кремля. У трапа вертолета его встретил глава республики Рамзан Кадыров, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и депутат Госдумы Адам Делимханов. Кадыров в своем телеграм-канале сообщил, что у Путина «запланирована насыщенная программа».

В последний раз глава государства посещал республику в 2011 году, будучи премьер-министром (пост президента тогда занимал Дмитрий Медведев). Ранее 20 августа Путин побывал в Кабардино-Балкарии, а также в Северной Осетии, где встретился с «Матерями Беслана» в преддверии 20-летней годовщины теракта в бесланской школе. 

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Владимир Путин Рамзан Кадыров Юрий Чайка Адам Делимханов Чечня видео
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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