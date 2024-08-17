Вильфанд спрогнозировал «супержаркую» погоду в нескольких регионах России

В ряде российских регионов ожидается жара выше 30 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Туве на выходных, 17 и 18 августа, будет «супержаркая погода», температура превысит норму на 10 градусов и дойдет до 38 градусов. «В Иркутской области аналогичная ситуация, на 6-11 градусов выше нормы, с субботы по вторник там будет плюс 27-32 градуса», — рассказал метеоролог.

Кроме того, жара в ближайшие дни прогнозируется на Алтае, в Хакасии, Красноярской крае, Забайкалье и Бурятии, а также в западных российских регионах — Курской, Белгородской, Воронежской, Орловской, Брянской, Липецкой и Тамбовской областях. Как уточнил Вильфанд, в приграничных регионах температура поднимется до 30-36 градусов.

Ранее метеоролог спрогнозировал возвращение июльской жары на выходных в центре европейской части России. Вильфанд отмечал, что в Москве температура будет достигать 28 градусов, после чего в столице начнется устойчивый период теплой погоды.

При этом, как сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, ночь на пятницу, 16 августа, в Москве стала самой холодной за последние 20 лет, минимальная температура составила 9,6 градуса.