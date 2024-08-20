Четыре человека получили ранения при обстреле Белгородской области

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Три населенных пункта в Белгородской области попали под атаки со стороны Вооруженных сил Украины, четыре человека получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, трое мужчин получили ранения в поселке Октябрьский Белгородского района в результате атак беспилотников. «С баротравмами и различными осколочными ранениями пострадавшие обратились в Октябрьскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригадами СМП они доставлены в городскую больницу № 2 г. Белгорода для дальнейшего лечения», — добавил Гладков.

В поселке также повреждены социальный объект и два легковых автомобиля.

Кроме того, под обстрелом села Ясные Зори Белгородского района ранения получил еще один мужчина. «Попутным транспортом он доставлен в Яснозоренскую амбулаторию. У пострадавшего осколочные ранения головы, рук и ног», — рассказал губернатор. Этого пострадавшего тоже перевезут в белгородскую больницу.

А в селе повреждено административное здание.

Помимо этого, по словам главы региона, в селе Зиборовка Шебекинского городского округа на территории сельхозпредприятия дрон повредил трактор и легковой автомобиль.