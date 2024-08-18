Гладков сообщил об обстреле двух белгородских сел
Села Логачевка и Новопетровка подверглись обстрелам со стороны Украины, сообщил в телеграм-канале белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
В первом селе в результате взрыва двух FPV-дронов повреждение получило одно домовладение, во втором из-за сброса взрывных устройств с беспилотника поврежден автомобиль. Глава региона отметил, что никто из мирных жителей не пострадал.
Логачевка и Новопетровка расположены в Валуйском городском округе. Он граничит с Харьковской областью Украины.
Белгородская область подвергается обстрелам с начала военной операции на Украине. В настоящее время в регионе действуют режимы контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Такие меры приняли из-за обострения ситуации в приграничье после нападения ВСУ на Курскую область 6 августа.
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