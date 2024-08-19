ВСУ атаковали еще пять населенных пунктов в Белгородской области
В Белгородской области еще пять населенных пунктов пострадали от ударов со стороны вооруженных сил Украины, один мужчина был ранен, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
«В результате атаки дрона в селе Маломихайловка Шебекинского городского округа мужчина получил минно-взрывную травму. С мелкими осколочными ранениями лица и ног бригадой скорой он доставлен в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал он в телеграм-канале.
В одном коммерческом объекте были повреждены остекление и фасад, а также пострадал рядом стоящий легковой автомобиль.
Второй случай произошел в селе Грушевка Волоконовского района — там беспилотник атаковал инфраструктурный объект связи. В результате удара в населенном пункте временно отсутствует мобильная связь.
Под обстрел ВСУ попал также поселок Октябрьский в Белгородском районе. Там дрон атаковал легковой автомобиль — у него были повреждены фары, бампер и капот.
Кроме того, в Грайворонском городском округе еще два населенных пункта подверглись обстрелам. В поселке Горьковский в результате прилета боеприпаса частично был разрушен частный дом, а в селе Безымено один частный дом сгорел.
Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.
Ранее, 19 августа, Гладков сообщал об обстреле еще четырех населенных пунктов в Белгородской области. Тогда была ранена женщина, она получила контузию легкой степени.
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