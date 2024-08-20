CNBC узнал, что испытания Boeing 777X приостановили из-за поломки детали

Самолет Boeing 777x (Фото: Stephen Brashear / Getty Images)

Корпорация Boeing прекратила тестовые полеты авиалайнеров серии 777X после обнаружения поломки одной из деталей, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на распоряжение компании.

Поврежденная деталь была изготовлена на заказ и находится между двигателем и конструкцией самолета, ее нашли во время планового технического обслуживания. «Наша команда меняет и изучает [поврежденную] деталь, мы возобновим тестовые полеты по мере готовности», — сообщили в компании.

Как отмечает телеканал, пока не известно, повлияет ли этот инцидент на сертификацию и запланированные на 2025 год поставки новых лайнеров.

Boeing называет серию 777X самыми крупными и наиболее эффективными с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжными самолетами. Первый испытательный полет такой лайнер совершил в январе 2020 года.

В последнее время Boeing неоднократно подвергается критике за качество самолетов. Один из наиболее резонансных случаев произошел в начале января 2024 года. Тогда у Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета на высоте около 5 км оторвался люк аварийного выхода.