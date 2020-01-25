Общество , 25 янв, 23:17
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Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Boeing 777X
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
Лайнер вылетел из аэропорта города Эверетт (штат Вашингтон) и через несколько часов успешно приземлился в Сиэтле.
Boeing 777X — последний из серии дальнемагистральных, широкофюзеляжных, двухдвигательных самолетов семейства Boeing. Вместимость нового лайнера — до 425 пассажиров. 777X уже заказали несколько авиакомпаний, включая Emirates.
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