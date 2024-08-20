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Общество ,  
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МЧС Якутии сообщило о задымленности в 52 поселках из-за пожаров

Фото: МЧС России по Республике Саха
Фото: МЧС России по Республике Саха

В 52 населенных пунктах Якутии наблюдается задымленность из-за лесных пожаров, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Дым окутал населенные пункты Алданского, Верхоянского, Мирнинского, Томпонского, Олекминского, Сунтарского, Намского, Мегино-Кангаласского районов и столицу республики Якутск.

Специалисты МЧС взяли пробы воздуха в этих районах — превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет. Сейчас в регионе действует 69 природных пожаров на площади более 401 тыс. га.

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Фото:ValeriNikolaev / Telegram

В середине июня в Якутии ввели режим ЧС регионального характера. Это позволило местным властям нарастить силы и средства для тушения пожаров, в том числе за счет федерального резерва. Позднее, 1 июля, его повысили до режима ЧС федерального характера.

Якутия — один из самых пожароопасных регионов страны. В 2023 году там зарегистрировали 823 лесных пожара на общей площади 1 419 195,2 га. Сумма ущерба от лесных пожаров составила свыше 849,4 млн руб.

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Теги
Якутия лесные пожары МЧС
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