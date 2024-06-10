Пожары в Якутии вынудили власти ввести региональный режим ЧС

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В Якутии из-за лесных пожаров власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

«Глава Якутии Айсен Николаев поручил ввести на территории республики режим чрезвычайной ситуации регионального характера. <...> В 18 районах установлен особый противопожарный режим», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на территории 17 муниципальных образований зарегистрировано 46 лесных пожаров площадью более 98 тыс. гектаров.

Наиболее сложная обстановка в Вилюйском, Олекминском и Томпонском районах, сообщил глава республики в телеграм-канале.

По всей республике пожары тушат 754 человека. Основной причиной возгораний стали сухие грозы, уточнила пресс-служба.

В МЧС отметили, что в период действия ОПР (особого противопожарного режима) населению запрещено посещать леса и разводить костры.

В предыдущий раз в Якутии режим ЧС из-за лесных пожаров был введен 3 июля 2023 года.

Тогда в республике было зарегистрировано 110 действующих лесных пожаров на площади более 61 тыс. гектаров. В ликвидации пожаров были задействованы 620 человек.