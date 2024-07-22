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В якутском селе Оргет начали эвакуацию детей и беременных из-за пожаров

В селе Оргет эвакуировали детей, инвалидов и беременных из-за лесных пожаров
Фото: ValeriNikolaev / Telegram
Фото: ValeriNikolaev / Telegram

Детей, беременных женщин, пожилых людей и маломобильных граждан эвакуируют из села Оргет Верхневилюйского района Якутии из-за приближающегося лесного пожара, сообщил глава района Валерий Николаев в своем телеграм-канале.

По его словам, лесной пожар подобрался к поселению на близкое расстояние — вплоть до 6 км до жилой территории. К тушению возгорания привлекли 47 человек и пять единиц техники. В связи с пожаром чрезвычайная комиссия и местный оперативный штаб приняли решение о переселении людей из села Оргет в безопасное место на территории села Верхневилюйска.

В Оргете проживает более 550 человек. Как сообщили порталу 14News в администрации Верхневилюйского района, люди в основном переселяются к родственникам.

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ГУ МЧС по Республике Саха уточнило, что в Верхневилюйском и Абыйском районах авиация ведомства слила свыше 200 т воды на кромки пожаров. По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действуют 78 природных пожаров на площади свыше 659 тыс. га. К тушению привлекли 1602 человека и 137 единиц техники.

1 июля власти Якутии ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за ситуации с лесными пожарами.

Теги
Якутия эвакуация лесные пожары МЧС
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